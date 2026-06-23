STAGES ÉTÉ 2026 PRÉPARATION GALOP 3-4 LE CLOS DE CÉSAME Saint-Médard mardi 7 juillet 2026.

Saint-Médard

STAGES ÉTÉ 2026 PRÉPARATION GALOP 3-4

LE CLOS DE CÉSAME Bladets Saint-Médard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Des stages pour progresser, s’amuser et partager de beaux moments autour des chevaux et poneys !

Préparation Galop 3-4 (passage de galop en fin de journée)

Infos pratiques Du débutant au galop 7, encadrement diplômé, matériel fourni et goûter inclus.

Les stages sont adaptés aux températures et n’aurons lieu que les matins. .

LE CLOS DE CÉSAME Bladets Saint-Médard 31360 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Camps where you can improve your skills, have fun, and share wonderful moments with horses and ponies!

L’événement STAGES ÉTÉ 2026 PRÉPARATION GALOP 3-4 Saint-Médard a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE