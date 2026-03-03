Les prévisions de cash des startups et des PME HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 18 mars, 14h00 sur inscription

Les prévisions de cash des startups et des PME par HEC Paris

Conférence Club Challenge+

Rendez-vous le 18 mars 2026 !

Le Club Challenge+ a le plaisir de vous inviter à une conférence en ligne sur le thème : Les prévisions de cash des startups et des PME.

Cette conférence sera animée par Etienne KRIEGER, Professeur à HEC Paris.

Un temps d’échange privilégié pour mieux comprendre

la construction d’un business plan et des prévisions financières,

identifier les paramètres essentiels et réaliser des tests de sensibilité,

analyser les ratios et se benchmarker,

appréhender la génération de cash au-delà du point mort,

conclure par des échanges avec les participants.

Mercredi 18 mars 2026, de 14h à 15h30

Sur Zoom

LE PROGRAMME EN BREF

Le programme HEC Challenge + aide les créateurs de projets innovants à fort potentiel de croissance à élaborer leur business plan et les accompagne dans leur développement. Sa formule pédagogique associe formation, conseil et suivi personnalisé.

La diversité du réseau HEC Challenge +, ainsi que de l’étendue et la qualité de ses experts, en font une initiative unique. Pionnier en matière de formation pour entrepreneurs innovants, HEC Challenge + est clairement établi comme le leader indiscuté de son marché.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T15:30:00.000+01:00

https://hec-fr.zoom.us/meeting/register/eRn-QoiTQtKnvBFRtwxbLw#/registration

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



