Les printemps de Gaubert Vieux Château Gaubert Portets
Les printemps de Gaubert Vieux Château Gaubert Portets vendredi 19 juin 2026.
Portets
Les printemps de Gaubert
Vieux Château Gaubert 35 Rue du 8 Mai 1945 Portets Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Les beaux jours reviennent… et avec eux une soirée que nous avons hâte de partager avec vous ! Nous vous donnons rendez-vous le 19 juin au Vieux Château Gaubert, à Portets, pour célébrer ensemble Les Printemps de Gaubert dans une ambiance guinguette conviviale et festive.
Côté vins, le bar à vin des vignobles Haverlan sera à l’honneur, avec un moment tout particulier la première sortie du Benjamin blanc 2025 de Vieux Château Gaubert ! Une occasion unique de venir le découvrir et le déguster en avant-première !
Côté gourmandise, le foodtruck Patcha régalera tous les gourmets avec une cuisine végétarienne savoureuse, pensée pour allier plaisir, bien-être et respect de l’environnement.
Côté ambiance, place à la musique et à la découverte avec une scène ouverte qui accueillera chanteurs et groupes aux univers variés, pour une soirée rythmée et pleine de surprises. .
Vieux Château Gaubert 35 Rue du 8 Mai 1945 Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 63 contact@vignobleshaverlan.com
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English : Les printemps de Gaubert
L’événement Les printemps de Gaubert Portets a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud
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