Les printemps de Gaubert Vieux Château Gaubert Portets

Portets

Les printemps de Gaubert

Vieux Château Gaubert 35 Rue du 8 Mai 1945 Portets Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Les beaux jours reviennent… et avec eux une soirée que nous avons hâte de partager avec vous ! Nous vous donnons rendez-vous le 19 juin au Vieux Château Gaubert, à Portets, pour célébrer ensemble Les Printemps de Gaubert dans une ambiance guinguette conviviale et festive.

Côté vins, le bar à vin des vignobles Haverlan sera à l’honneur, avec un moment tout particulier la première sortie du Benjamin blanc 2025 de Vieux Château Gaubert ! Une occasion unique de venir le découvrir et le déguster en avant-première !

Côté gourmandise, le foodtruck Patcha régalera tous les gourmets avec une cuisine végétarienne savoureuse, pensée pour allier plaisir, bien-être et respect de l’environnement.

Côté ambiance, place à la musique et à la découverte avec une scène ouverte qui accueillera chanteurs et groupes aux univers variés, pour une soirée rythmée et pleine de surprises. .

Vieux Château Gaubert 35 Rue du 8 Mai 1945 Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 18 63 contact@vignobleshaverlan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les printemps de Gaubert

L’événement Les printemps de Gaubert Portets a été mis à jour le 2026-06-12 par La Gironde du Sud