Pont-l’Évêque

Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cartes postales de voyage

Place de l’Église Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Avec l’ensemble vocal Stile Antico.

L’ensemble vocal Stile Antico remonte l’espace-temps de la musique jusqu’à la Renaissance, quand en Europe, dans le rêve d’une Antiquité retrouvée, tout semblait possible, y compris de vivre d’art et d’humanisme à défaut de vivre en paix. Chaque ville alors brillait de mille fastes et rivalisait de mille créations pour la gloire de l’Église et d’une musique polyphonique en perpétuelle réinvention. À Rome le luxe du pouvoir papal, à Paris le bruissement du savoir et des marchands, à Séville et Lisbonne les trésors des pays de cocagne du bout du monde, à Venise les génies du futur… Sous les nervures flamboyantes de l’église Saint-Michel de Pont-l’Évêque, les Londoniens de Stile Antico enluminent à douze voix les pages d’un carnet de voyage entre les cités d’or des XVIe et XVIIe siècles. .

Place de l’Église Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 62 66 08

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English : Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cartes postales de voyage

With the Stile Antico vocal ensemble.

L’événement Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Cartes postales de voyage Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité