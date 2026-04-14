Pont-l’Évêque

Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Histoire(s) de lanterne magique, Petite Promenade

Place Robert de Flers Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

De petits dessins peints sur des plaques de verre apparaissaient agrandis sur l’écran de toile blanche, créant tout un univers fantastique, mystérieux et poétique.

Remontons le temps jusqu’aux origines de la projection lumineuse, née au XVIIe siècle avec l’invention de la lanterne magique. De petits dessins peints sur des plaques de verre apparaissaient agrandis sur l’écran de toile blanche, créant tout un univers fantastique, mystérieux et poétique. Ces images encore fixes influenceront profondément les débuts du cinéma, qui en reprend les thèmes féériques et les effets spéciaux . À partir d’authentiques plaques du XIXe siècle, ce ciné-lanterne-concert montre en direct des trésors d’images, fixes et animées, qu’on avait perdues de vue. Tandis qu’à l’accordéon, Julien Beautemps improvise sur le fil d’un conte merveilleux où le temps ne s’écoule pas tout à fait comme le nôtre. .

Place Robert de Flers Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie contact@pmpa.fr

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English : Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Histoire(s) de lanterne magique, Petite Promenade

Small drawings painted on glass plates appeared enlarged on the white canvas screen, creating a fantastic, mysterious and poetic universe.

L’événement Les promenades musicales du Pays d’Auge 32e édition Histoire(s) de lanterne magique, Petite Promenade Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité