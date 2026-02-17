Lisieux

Les Promenades musicales du Pays d’Auge, 32e Edition INATTENDU

31 Place de la République Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Sonorités cuivrées, arpèges harmonieux, les trompettes de l’Ensemble Correspondances viendront sonner en plein air au marché de Lisieux !

Sonorités cuivrées, arpèges harmonieux, les trompettes de l’Ensemble Correspondances viendront sonner en plein air au marché de Lisieux ! .

31 Place de la République Lisieux 14100 Calvados Normandie

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English : Les Promenades musicales du Pays d’Auge, 32e Edition INATTENDU

With their brassy tones and harmonious arpeggios, the trumpeters of the Ensemble Correspondances will be sounding out in the open air at the Lisieux market!

L’événement Les Promenades musicales du Pays d’Auge, 32e Edition INATTENDU Lisieux a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité