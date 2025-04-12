Les Promenades musicales du Pays d’Auge, 32e Edition March Mallow, c’est pas de la guimauve!, Petite Promenade Trouville-sur-Mer
Les Promenades musicales du Pays d’Auge, 32e Edition March Mallow, c’est pas de la guimauve!, Petite Promenade Trouville-sur-Mer vendredi 31 juillet 2026.
Trouville-sur-Mer
Les Promenades musicales du Pays d’Auge, 32e Edition March Mallow, c’est pas de la guimauve!, Petite Promenade
64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
À la découverte de la voix jazz et des instruments acoustiques
Venez en famille au musée Villa Montebello, symbole des villégiatures de la Côte Fleurie, sur la plage de Trouville.
À la découverte de la voix jazz et des instruments acoustiques
Venez en famille au musée Villa Montebello, symbole des villégiatures de la Côte Fleurie, sur la plage de Trouville.
Sur place, les parents découvriront comment le jazz blues d’après-guerre, né aux États-Unis, a posé les bases de ce qui deviendra plus tard la pop music.
Les enfants, quant à eux, seront captivés par une voix envoûtante, des instruments chaleureux et des rythmes sans percussions.
Oui, avec March Mallow, on peut faire le plein d’énergie… même sans batterie ! .
64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 59 15 25 86
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English : Les Promenades musicales du Pays d’Auge, 32e Edition March Mallow, c’est pas de la guimauve!, Petite Promenade
Discovering jazz vocals and acoustic instruments
Bring the whole family to the Villa Montebello museum, a symbol of the Côte Fleurie holiday resorts on the beach at Trouville.
L’événement Les Promenades musicales du Pays d’Auge, 32e Edition March Mallow, c’est pas de la guimauve!, Petite Promenade Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité
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