Villers-sur-Mer

Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Quintette au marché

Place de la Mairie 7 avenue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Créées en 1994, les Promenades Musicales du Pays d’Auge proposent depuis lors des concerts de grands artistes, en itinérance dans le Pays d’Auge, alliant un patrimoine de proximité et des propositions musicales diversifiées.

Créées en 1994, les Promenades Musicales du Pays d’Auge proposent depuis lors des concerts de grands artistes, en itinérance dans le Pays d’Auge, alliant un patrimoine de proximité et des propositions musicales diversifiées.

Sonorités fruitées, arpèges harmonieusement disposés entre les étals, le Quintette à vent de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen vient faire son marché en musique à Villers-sur-Mer ! .

Place de la Mairie 7 avenue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie

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English : Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Quintette au marché

Created in 1994, the Promenades Musicales du Pays d’Auge have since offered concerts by leading artists, touring the Pays d’Auge and combining local heritage with a wide range of musical offerings.

L’événement Les Promenades Musicales du Pays d’Auge 32e édition Quintette au marché Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par Calvados Attractivité