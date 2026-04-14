Pont-l’Évêque

Les Promenades musicales du Pays d’Auge, 32e Edition Une peau d’âne, Petite Promenade

Place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le spectacle d’après Perrault raconte dans la pénombre une histoire sérieuse pour enfants d’aujourd’hui.

Conte en ombre et en musique

À la librairie La Distillerie de Pont-l’Évêque, magnifique bâtiment reconverti ouvert à nos petites promenades féériques et musicales, ce spectacle d’après Perrault raconte dans la pénombre une histoire sérieuse pour enfants d’aujourd’hui. Tandis que le violoncelle se fait beauté rêveuse et murmures de la forêt, des silhouettes et des images lumineuses sont projetées sur l’immense robe de la comédienne. Robe d’or, d’argent et d’étoiles, couleur de temps, couleur de lune, couleur de soleil, à la manière d’une lanterne magique qui illuminerait chez la princesse la joie de l’enfance et la peur de grandir, la force de l’avenir et l’art de la métamorphose. Un spectacle musical sur l’écran blanc de ses nuits noires… .

Place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie contact@pmpa.fr

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English : Les Promenades musicales du Pays d’Auge, 32e Edition Une peau d’âne, Petite Promenade

The show, based on Perrault, tells a serious story for today’s children in the dark of night.

L’événement Les Promenades musicales du Pays d’Auge, 32e Edition Une peau d’âne, Petite Promenade Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité