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[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Avant concert du Jeune chœur du Pays d’Auge Normandie Équine Vallée Goustranville

[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Avant concert du Jeune chœur du Pays d’Auge Normandie Équine Vallée Goustranville dimanche 2 août 2026.

Lieu : Normandie Équine Vallée

Adresse : 1504 Route de l'Église

Ville : 14430 Goustranville

Département : Calvados

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Goustranville

[Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Avant concert du Jeune chœur du Pays d’Auge

Normandie Équine Vallée 1504 Route de l’Église Goustranville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Pour bien commencer la dernière soirée du festival c’est parti pour une interprétation de Mozart par le Jeune chœur du Pays d’Auge, accompagné sur la voie du concert classique par la chanteuse et cheffe de chœur Priscilia Valdazo. Restauration sur place.
Pour bien commencer la dernière soirée du festival c’est parti pour une interprétation de Mozart par le Jeune chœur du Pays d’Auge, le nouveau chœur de jeunes des Promenades Musicales, accompagné sur la voie du concert classique par la chanteuse et cheffe de chœur Priscilia Valdazo.

Après l’avant-concert, profitez des foodtrucks au son de la fanfare Nouvelles Orléans, Nola Rennes Expérience, à partir de 17h !   .

Normandie Équine Vallée 1504 Route de l’Église Goustranville 14430 Calvados Normandie   contact@pmpa.fr

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English : [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Avant concert du Jeune chœur du Pays d’Auge

To kick off the final evening of the festival, the Jeune chœur du Pays d’Auge will be performing Mozart, accompanied by singer and choral conductor Priscilia Valdazo. Catering on site.

L’événement [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Avant concert du Jeune chœur du Pays d’Auge Goustranville a été mis à jour le 2026-05-02 par Calvados Attractivité

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