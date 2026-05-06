Les P’tites Histoires s’invitent au goûter Rue Touroux Binic-Étables-sur-Mer
Les P’tites Histoires s’invitent au goûter Rue Touroux Binic-Étables-sur-Mer mercredi 26 août 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Les P’tites Histoires s’invitent au goûter
Rue Touroux La Galerie Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 16:45:00
Date(s) :
2026-08-26
Ouvrez grand les oreilles la bibliothèque Renée Guilloux fait escale à << La Galerie pour un doux moment de lecture à partager, destiné aux enfants de 4 à 8 ans et à leurs parents. Au cœur de l’exposition de Laurence Guennec, les souvenirs frémissent, les matières murmurent et les paysages se devinent… Les mots prennent vie, glissent d’une histoire à l’autre et entraînent petits et grands dans un voyage poétique, entre rêves et sensations. Goûter offert après les lectures. Tout public. . Rue Touroux La Galerie Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 70 79 04 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
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L’événement Les P’tites Histoires s’invitent au goûter Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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