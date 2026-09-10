AGENDA · Rennes
Les P’tites oreilles, Bibliothèque Triangle, Rennes
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes
Informations pratiques
Les P’tites oreilles 14 octobre et 18 novembre Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:45:00+02:00 – 2026-10-14T11:15:00+02:00
Fin : 2026-11-18T17:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Lectures pour les 0-3 ans par les bibliothécaires lectures enfants
Magnific
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