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Les P’tites oreilles, Bibliothèque Triangle, Rennes

mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes

Les P’tites oreilles, Bibliothèque Triangle, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Triangle
Adresse
3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Les P’tites oreilles 14 octobre et 18 novembre Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:45:00+02:00 – 2026-10-14T11:15:00+02:00
Fin : 2026-11-18T17:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:30:00+01:00

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
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