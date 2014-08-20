Les P’tites Pépites Histoires gravées dans la pierre Candé Candé jeudi 20 août 2026.

Candé

Les P’tites Pépites Histoires gravées dans la pierre Candé

Place de l’Eglise Candé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite commentée de Candé Historique.

Avec une passionnée de l’histoire locale, parcourez cette ville entourée d’eau, riche de son histoire industrielle, commerciale et agricole. Partez à la découverte de ses rues chargées de mémoires et de son environnement architectural typique des maisons angevines.

Jeudi 20 août à 14h

Durée 2h30

Participation libre

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Place de l’Eglise Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, guided tour of Candé Historique.

L’événement Les P’tites Pépites Histoires gravées dans la pierre Candé Candé a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu