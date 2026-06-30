Vide grenier Candé Candé
dimanche 6 septembre 2026 · Candé
Informations pratiques
Candé
Vide grenier Candé
Champs du Moulin Candé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Brocante & vide-greniers organisés le dimanche 6 septembre 2026 à Candé.
Accueil des exposants sur site à partir de 6 h. Buvette et restauration sur place toute la journée.
Contact, réservation et demande de bulletin d’inscription par téléphone au 06 30 60 70 55. .
Champs du Moulin Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 60 70 55
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English :
Flea market and garage sale on Sunday, September 6, 2026, in Candé.
L’événement Vide grenier Candé Candé a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Anjou bleu