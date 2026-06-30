Informations pratiques

Candé

Vide grenier Candé

Champs du Moulin Candé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Brocante & vide-greniers organisés le dimanche 6 septembre 2026 à Candé.

Accueil des exposants sur site à partir de 6 h. Buvette et restauration sur place toute la journée.

Contact, réservation et demande de bulletin d’inscription par téléphone au 06 30 60 70 55. .

Champs du Moulin Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 60 70 55

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English :

Flea market and garage sale on Sunday, September 6, 2026, in Candé.

L’événement Vide grenier Candé Candé a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Anjou bleu