Les P’tites Pépites L’eau, la roche et vous Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits vendredi 28 août 2026.

Bécon-les-Granits

Les P’tites Pépites L’eau, la roche et vous Bécon-les-Granits

Chemin des Coteaux Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Rando palmée avec Maïtaï Bécon Plongée précédée de la visite du Musée du Granit, à Bécon les Granits.

Venez tester une rando subaquatique dans une carrière de granit avec Maïtaï Bécon Plongée.

Saisissez l’opportunité de tester cette activité unique qui restera inoubliable. Au côté d’un moniteur, vous pourrez apprécier en toute sécurité le cadre de cette carrière de granit, la sensation de cette randonnée hors du commun, les poissons, la flore, etc.

Avant de se mouiller, pourquoi ne pas se faire plaisir et prendre un bain d’histoire en suivant une visite guidée du Musée du Granit à 14h.

Utile à savoir Prévoir son maillot de bain et sa serviette.

Pas besoin de savoir nager.

Vendredi 28 août à 14h Visite guidée su musée à 16h Randonnée palmée

Durée 1h30

35€ la randonnée subaquatique (prix incluant la visite guidée du musée)

3€ la visite seule du musée

Dès 8 ans

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Chemin des Coteaux Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a palm hike with Maïtaï Bécon Plongée preceded by a visit to the Musée du Granit, in Bécon les Granits.

L’événement Les P’tites Pépites L’eau, la roche et vous Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu