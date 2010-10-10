Les P’tites Pépites Pagaye, trinque et savoure Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou
Les P’tites Pépites Pagaye, trinque et savoure Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou vendredi 17 juillet 2026.
Thorigné-d’Anjou
Les P’tites Pépites Pagaye, trinque et savoure Thorigné d’Anjou
Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Sortie chill pédalo-apéro depuis la Cabane de Thorigné.
Soirée chill pour combiner détente et convivialité !
Au programme, départ pour une balade d’une durée d’1 heure en pédalo ou canoë au choix sur la rivière Mayenne. Ce temps de détente sera suivi d’un apéro convivial dans une guinguette La Cabane de Thorigné sans se mouiller les pieds dans l’eau !
Pour mieux profiter de l’été et sentir l’air frais des vacances en Anjou bleu !
Vendredi 17 juillet à 17h
Durée 1h30
10€ participant
Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .
Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a chill pedal-apero outing from the Cabane de Thorigné.
L’événement Les P’tites Pépites Pagaye, trinque et savoure Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu