Les P’tites Virées de l’Office de Tourisme Balade en canoë-Kayak sur le Loir Seiches-sur-le-Loir
mardi 21 juillet 2026 · Seiches-sur-le-Loir
Informations pratiques
Seiches-sur-le-Loir
Les P’tites Virées de l’Office de Tourisme Balade en canoë-Kayak sur le Loir
Lieu dit Maisonneuve Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Et si vous laissiez le courant vous guider ? Le mardi 21 juillet, embarquez pour une journée canoë-Kayak, au plus près de la nature.
Une journée à la découverte du Loir et de la boire de Bré, au rythme de vos coups de pagaies, où défileront au fil de l’eau moulins, paysages verdoyants et rencontres avec la petite faune.
Savoir nager, prévoir son pique-nique, une tenue adaptée aux conditions météo et des chaussures fermées. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Tout public
Durée A la journée | Tarif 28€
Pensez à réserver ot@ccals.fr ou 02 41 76 37 26 .
Lieu dit Maisonneuve Seiches-sur-le-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 37 26 ot@ccals.fr
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English :
Why not let the current guide you? On Tuesday, July 21, set out on a canoeing and kayaking trip to get up close to nature.
L’événement Les P’tites Virées de l’Office de Tourisme Balade en canoë-Kayak sur le Loir Seiches-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe
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