Informations pratiques

Tiercé

Les P’tites Virées de l’Office de Tourisme Sortie canoë-Kayak au crépuscule

Porte- Bise Tiercé Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:30:00

fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Sortie canoë nocturne à Tiercé découvrez la Sarthe au coucher du soleil

Glissez sur la Sarthe à la nuit tombée dans le dédale des îles de Porte-Bise. Une sortie insolite pour clôturer l’été de manière conviviale, en famille, entre amis ou entre collègues.

Tout public // 2h // 13€/pers

Savoir nager, prévoir une lampe frontale chacun, une tenue adaptée aux conditions météo et des chaussures fermées. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Pensez à réserver ot@ccals.fr ou 02 41 76 37 26

RDV au local Tiercé Canoë kayak, Porte-Bise à Tiercé .

Porte- Bise Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 37 26 ot@ccals.fr

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English :

Tierc Nighttime Canoe Trip: Discover the Sarthe River at Sunset

L’événement Les P’tites Virées de l’Office de Tourisme Sortie canoë-Kayak au crépuscule Tiercé a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe