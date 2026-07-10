Les p’tits bricoleurs Maison des Patrimoines Matour

Informations pratiques

Matour

Les p’tits bricoleurs

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Tu aimes créer avec tes mains ? Tu veux passer un moment sympa en bricolant en groupe ? Ce moment est fait pour toi, alors inscris toi ! .

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84

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English : Les p’tits bricoleurs

L’événement Les p’tits bricoleurs Matour a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)