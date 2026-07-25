Trail de Matour Parc du Manoir Matour
dimanche 6 septembre 2026 · Parc du Manoir · Matour
Informations pratiques
Matour
Trail de Matour
Parc du Manoir Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le Trail de Matour revient pour la 35e édition.
Cette année les Matou’run ont décidé de remercier les sapeurs pompiers (jsp et retraités des pompiers compris) en offrant leur inscription (pour les pompiers de toute la France). Inscription uniquement en ligne.
Vous pourrez même vous restaurer pour l’après course avec un plateau repas jambon à la broche, chips, fromage et dessert pour 10 € pour les coureurs et les accompagnants en réservant vos repas sur Chronopuces.
Comme tous les ans à Matour, la tradition c’est la convivialité la bonne humeur, la simplicité mais aussi l’esprit de compétition.
Départ/arrivée dans notre superbe Parc du Manoir.
Alors venez découvrir Matour et ses environs, souvent appelée la petite suisse, MATOUR est entre le Haut-Clunysois, le Mâconnais, le Beaujolais et le Charolais.
Cette année 4 parcours
5 km en DUO
On part à 2 on finit à 2
Départ 10 h, sans difficulté ce parcours est accessible à tout le monde à partir de 14 ans.
12 km
Départ 9h45 avec 380m de dénivelé et un parcours très varié, avec des sentiers, des chemins, de la prairie, des bois. Un parcours qui devrait vous plaire.
24 km
Départ 8h30 avec 860 m de dénivelé, vous découvrirez la madone de Matour et les sous bois du mont Saint -cyr sur la commune de Montmelard
36 km
Départ 7h30 avec 1200 m de dénivelé et clairement un parcours de traileurs, exigeant avec 3 difficultés et très varié avec des portions très pentues, des descentes de dingues mais aussi des portions assez roulantes. vous passerez sur les communes de Montmelard , Dompierre les ormes et Gibles.
A partir de 11h, 3 courses gratuites pour les enfants !
Notre club MATOU’RUN, vous attend ! .
Parc du Manoir Maison des Patrimoines Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 52 27 61 francine.tardivaud@orange.fr
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English : Trail de Matour
L’événement Trail de Matour Matour a été mis à jour le 2026-07-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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