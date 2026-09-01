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AGENDA · Matour

Concert de la chorale Le Choeur des Hommes Matour

dimanche 20 septembre 2026 · Matour

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Eglise de Matour
Ville
71520 Matour
Département
Saône-et-Loire
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Matour

Concert de la chorale Le Choeur des Hommes

église Eglise de Matour Matour Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Concert de la chorale Le Choeur des Hommes Sud Bourgogne dirigée par André Forest au profit du sou des écoles maternelle et primaire de Matour.
Buvette et snack sur place.   .

église Eglise de Matour Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   soudesecoleslasourisverte@gmail.com

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English : Concert de la chorale Le Choeur des Hommes

L’événement Concert de la chorale Le Choeur des Hommes Matour a été mis à jour le 2026-08-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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