Informations pratiques

Matour

Concert de la chorale Le Choeur des Hommes

église Eglise de Matour Matour Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Concert de la chorale Le Choeur des Hommes Sud Bourgogne dirigée par André Forest au profit du sou des écoles maternelle et primaire de Matour.

Buvette et snack sur place. .

église Eglise de Matour Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté soudesecoleslasourisverte@gmail.com

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English : Concert de la chorale Le Choeur des Hommes

L’événement Concert de la chorale Le Choeur des Hommes Matour a été mis à jour le 2026-08-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III