Informations pratiques

Matour

Les étoiles de Matour

cinéma de Matour Matour Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Les Étoiles de Matour sont une cérémonie imaginée pour mettre à l’honneur celles et ceux qui font vivre et rayonner notre village.

Associations, bénévoles, commerçants, artisans, sportifs, acteurs culturels, entreprises ou simples citoyens engagés chaque jour, de nombreuses personnes contribuent au dynamisme de Matour. Souvent discrètes, elles méritent pourtant d’être mises en lumière.

Les Étoiles de Matour ont pour ambition de devenir un rendez-vous incontournable, une soirée placée sous le signe de la reconnaissance, du partage et de la convivialité, afin de célébrer toutes les énergies qui font battre le cœur de notre commune.

Porté par une équipe de bénévoles, ce projet vise à rassembler les habitants autour d’un événement fédérateur et à valoriser les femmes et les hommes qui, par leur engagement, leurs initiatives ou leur passion, participent au rayonnement de Matour.

Parce que les plus belles étoiles sont celles qui brillent chaque jour autour de nous. .

cinéma de Matour Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 79 46 98 contact@leslutinsmatourins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les étoiles de Matour Matour a été mis à jour le 2026-08-13 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III