LES P’TITS CHAMPIONS DES LISIERES DE L’OISE AVEC LA PIEUVRE SPORTIVE, COULOISY (60350), Couloisy

Informations pratiques

LES P’TITS CHAMPIONS DES LISIERES DE L’OISE AVEC LA PIEUVRE SPORTIVE Lundi 28 septembre, 17h00 COULOISY (60350) Oise

3- 11 ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T17:00:00+02:00 – 2026-09-28T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-28T17:00:00+02:00 – 2026-09-28T19:30:00+02:00

A travers des jeux et des parcours de motricité, les participants developperont leur coordination, leur équilibre, leur agilité et leur confiance en eux.

COULOISY (60350) RUE DU CHEMIN VERT – GYMNASE – COULOISY (60350) Couloisy 60350 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lapieuvresportive.ly@gmail.com »}]

A travers des jeux et des parcours de motricité, les participants developperont leur coordination, leur équilibre, leur agilité et leur confiance en eux.