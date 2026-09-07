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LES P’TITS CHAMPIONS DES LISIERES DE L’OISE AVEC LA PIEUVRE SPORTIVE, COULOISY (60350), Couloisy

lundi 28 septembre 2026 · COULOISY (60350) · Couloisy

LES P’TITS CHAMPIONS DES LISIERES DE L’OISE AVEC LA PIEUVRE SPORTIVE, COULOISY (60350), Couloisy

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
COULOISY (60350)
Adresse
RUE DU CHEMIN VERT – GYMNASE - COULOISY (60350)
Ville
60350 Couloisy
Département
Oise
Tarif
3- 11 ans, gratuit

LES P’TITS CHAMPIONS DES LISIERES DE L’OISE AVEC LA PIEUVRE SPORTIVE Lundi 28 septembre, 17h00 COULOISY (60350) Oise

3- 11 ans, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T17:00:00+02:00 – 2026-09-28T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T17:00:00+02:00 – 2026-09-28T19:30:00+02:00

A travers des jeux et des parcours de motricité, les participants developperont leur coordination, leur équilibre, leur agilité et leur confiance en eux.

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A travers des jeux et des parcours de motricité, les participants developperont leur coordination, leur équilibre, leur agilité et leur confiance en eux.