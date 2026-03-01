Les p’tits inventeurs d’histoires Bibliothqèue Le Blé en herbe Erquy

Les p’tits inventeurs d’histoires

Bibliothqèue Le Blé en herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Créer une bande dessinée numérique c’est possible !

À l’aide de l’application BDnF, la fabrique à BD et ses nombreux décors et personnages, réaliser, inventer et dessiner la plus fabuleuse des histoires n’aura jamais été aussi simple !

Pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit, sur inscription par téléphone ou mail. .

