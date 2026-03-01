Les p’tits inventeurs d’histoires Bibliothqèue Le Blé en herbe Erquy

Les p’tits inventeurs d’histoires Bibliothqèue Le Blé en herbe Erquy mercredi 18 mars 2026.

Les p’tits inventeurs d’histoires

Bibliothqèue Le Blé en herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 15:30:00

2026-03-18

Créer une bande dessinée numérique c’est possible !

À l’aide de l’application BDnF, la fabrique à BD et ses nombreux décors et personnages, réaliser, inventer et dessiner la plus fabuleuse des histoires n’aura jamais été aussi simple !

Pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit, sur inscription par téléphone ou mail.   .

Bibliothqèue Le Blé en herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 05 24 

