Les P´tits Kili, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing
Les P´tits Kili, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing mercredi 10 juin 2026.
Les P´tits Kili Mercredi 10 juin, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord
Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:30:00+02:00
Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Une heure du conte pour les tout-petits. Des mots, des images, des couleurs… La découverte des livres et de la littérature dès le plus jeune âge.
Droits réservés
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