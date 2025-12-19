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Les p’tits marchés de La Bâtie Montsaléon La Bâtie-Montsaléon

Les p’tits marchés de La Bâtie Montsaléon La Bâtie-Montsaléon jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 05700 La Bâtie-Montsaléon

Département : Hautes-Alpes

Début : 2026-05-14T18:30:00

Fin : 2026-09-10T22:00:00

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

La Bâtie-Montsaléon

Les p’tits marchés de La Bâtie Montsaléon

Place de la Mairie La Bâtie-Montsaléon Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 18:30:00
fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Producteurs locaux, artisanat… possibilité de restauration sur place. Animation musicale. Buvette.
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Place de la Mairie La Bâtie-Montsaléon 05700 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 82 54  contact-mairie@labatiemontsaleon.fr

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English :

Local producers, crafts? possibility of on-site catering. Musical entertainment. Refreshment bar.

L’événement Les p’tits marchés de La Bâtie Montsaléon La Bâtie-Montsaléon a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme Sisteron Buëch