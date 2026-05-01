Les p’tits marchés du Saintois Terrain de foot Lalœuf
Les p’tits marchés du Saintois Terrain de foot Lalœuf mercredi 13 mai 2026.
Lalœuf
Les p’tits marchés du Saintois
Terrain de foot Puxe Lalœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 17:00:00
fin : 2026-05-13 21:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Marché de producteurs
Pain, miel, légumes, tisanes, pâte à tartiner, conserves, pâtes, bières, créations en tissus, charcuterie, canard, savons et soins, bijoux, bougies, affûtage de vos lames …
Concert Jeffrey Hennox:
Son répertoire célèbre les légendes qui ont façonné la musique américaine. De Elvis Presley à Bob Dylan, en passant par Sinatra, Ray Charles et Johnny Cash, il revisite ces grands standards avec une interprétation acoustique sensible et authentique.
Et même une surprise en première partie !
Restauration et buvette:
– La maison du lac flams
– Bières et sodas Okabeer, Jus de fruits et vins locauxTout public
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Terrain de foot Puxe Lalœuf 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 61 93 61 03 ensembleensaintois@gmail.com
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English :
Farmers’ market:
Bread, honey, vegetables, herbal teas, spreads, preserves, pasta, beer, fabric creations, charcuterie, duck, soaps and skincare, jewelry, candles, sharpening your blades…
Jeffrey Hennox concert:
His repertoire celebrates the legends who have shaped American music. From Elvis Presley to Bob Dylan, via Sinatra, Ray Charles and Johnny Cash, he revisits these great standards with a sensitive and authentic acoustic interpretation.
And there’s even a surprise opening act!
Catering and refreshments:
– La maison du lac: flams
– Okabeer beers and soft drinks, fruit juices and local wines
L’événement Les p’tits marchés du Saintois Lalœuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS