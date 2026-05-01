Les p’tits marchés du Saintois Terrain de foot Lalœuf

Lalœuf

Les p’tits marchés du Saintois

Terrain de foot Puxe Lalœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 17:00:00

fin : 2026-05-13 21:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Marché de producteurs

Pain, miel, légumes, tisanes, pâte à tartiner, conserves, pâtes, bières, créations en tissus, charcuterie, canard, savons et soins, bijoux, bougies, affûtage de vos lames …

Concert Jeffrey Hennox:

Son répertoire célèbre les légendes qui ont façonné la musique américaine. De Elvis Presley à Bob Dylan, en passant par Sinatra, Ray Charles et Johnny Cash, il revisite ces grands standards avec une interprétation acoustique sensible et authentique.

Et même une surprise en première partie !

Restauration et buvette:

– La maison du lac flams

– Bières et sodas Okabeer, Jus de fruits et vins locauxTout public

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Terrain de foot Puxe Lalœuf 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 61 93 61 03 ensembleensaintois@gmail.com

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English :

Farmers’ market:

Bread, honey, vegetables, herbal teas, spreads, preserves, pasta, beer, fabric creations, charcuterie, duck, soaps and skincare, jewelry, candles, sharpening your blades…

Jeffrey Hennox concert:

His repertoire celebrates the legends who have shaped American music. From Elvis Presley to Bob Dylan, via Sinatra, Ray Charles and Johnny Cash, he revisits these great standards with a sensitive and authentic acoustic interpretation.

And there’s even a surprise opening act!

Catering and refreshments:

– La maison du lac: flams

– Okabeer beers and soft drinks, fruit juices and local wines

L’événement Les p’tits marchés du Saintois Lalœuf a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS DU SAINTOIS