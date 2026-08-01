Informations pratiques

Guérin

Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin

Épicerie Guérin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Retrouvez artisans, producteurs et “Castel Pizza” à Guérin autour d’un concert avec “Lily Avaz”

En collaboration avec l’épicerie de Guérin

Animations sculptures sur ballons et gyropode

Restauration & buvette sur place .

Épicerie Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin

L’événement Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin Guérin a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne