Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin Guérin
mercredi 12 août 2026 · Guérin
Informations pratiques
Guérin
Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin
Épicerie Guérin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Retrouvez artisans, producteurs et “Castel Pizza” à Guérin autour d’un concert avec “Lily Avaz”
En collaboration avec l’épicerie de Guérin
Animations sculptures sur ballons et gyropode
Restauration & buvette sur place .
Épicerie Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr
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English : Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin
L’événement Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin Guérin a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne