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AGENDA · Guérin

Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin Guérin

mercredi 12 août 2026 · Guérin

Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin Guérin

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Épicerie
Ville
47250 Guérin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Guérin

Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin

Épicerie Guérin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Retrouvez artisans, producteurs et “Castel Pizza” à Guérin autour d’un concert avec “Lily Avaz”
En collaboration avec l’épicerie de Guérin
Animations sculptures sur ballons et gyropode
Restauration & buvette sur place   .

Épicerie Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00  accueil@tourisme-clg.fr

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English : Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin

L’événement Les P’tits Marchés Nocturnes à Guérin Guérin a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne