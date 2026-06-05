Sauméjan

Les P’tits Marchés Nocturnes

L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Retrouvez artisans, producteurs et “Pause Thaï” à Pindères autour d’un concert avec “Lucky Nekko” ️- En collaboration avec le comité des fêtes de Sauméjan Entrée gratuite, restauration & buvette sur place ! .

L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les P’tits Marchés Nocturnes

L’événement Les P’tits Marchés Nocturnes Sauméjan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne