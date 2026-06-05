Les P’tits Marchés Nocturnes Sauméjan
Les P’tits Marchés Nocturnes Sauméjan mercredi 29 juillet 2026.
Sauméjan
Les P’tits Marchés Nocturnes
L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Retrouvez artisans, producteurs et “Pause Thaï” à Pindères autour d’un concert avec “Lucky Nekko” ️- En collaboration avec le comité des fêtes de Sauméjan Entrée gratuite, restauration & buvette sur place ! .
L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr
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English : Les P’tits Marchés Nocturnes
L’événement Les P’tits Marchés Nocturnes Sauméjan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne