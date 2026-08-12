mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants · Rennes

Informations pratiques

Les P’tits RDV du matin Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 20 octobre 2026 – 29 avril 2027 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un rendez-vous où découvertes graphiques et ludiques sont proposées par les bibliothécaires.

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Sous réserve des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-20T10:30:00.000+02:00

Fin : 2027-04-29T12:00:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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