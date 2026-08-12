UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Les P’tits RDV du matin Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes

mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
jeudi 29 avril 2027
Lieu
Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Les P’tits RDV du matin Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 20 octobre 2026 – 29 avril 2027 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un rendez-vous où découvertes graphiques et ludiques sont proposées par les bibliothécaires.

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Sous réserve des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-20T10:30:00.000+02:00
Fin : 2027-04-29T12:00:00.000+02:00

1
 

Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)