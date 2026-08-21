Les P’tits RDV du matin, Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants, Rennes

mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants · Rennes

Informations pratiques

Les P’tits RDV du matin 20 octobre 2026 – 29 avril 2027 Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00

Fin : 2027-04-29T10:30:00+02:00 – 2027-04-29T12:00:00+02:00

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Sous réserve des places disponibles.

Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

Un rendez-vous où découvertes graphiques et ludiques sont proposées par les bibliothécaires.

Marion Denoual