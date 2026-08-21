Les P’tits RDV du matin, Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants, Rennes
mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants · Rennes
Informations pratiques
Les P’tits RDV du matin 20 octobre 2026 – 29 avril 2027 Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00
Fin : 2027-04-29T10:30:00+02:00 – 2027-04-29T12:00:00+02:00
Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte. Sous réserve des places disponibles.
Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque
Un rendez-vous où découvertes graphiques et ludiques sont proposées par les bibliothécaires.
Marion Denoual
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