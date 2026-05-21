Les P’tits Testeurs Le Manège des Jeux Moncontour
Les P’tits Testeurs Le Manège des Jeux Moncontour mercredi 24 juin 2026.
Moncontour
Les P’tits Testeurs
Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Avis aux jeunes curieux ! Tous les mercredis après-midi, on ouvre une boîte de jeu et on découvre un nouveau jeu ! Un moment 100% fun pour les jeunes. .
Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96
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English :
L’événement Les P’tits Testeurs Moncontour a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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