Les Puces de Garden Merlimont
Les Puces de Garden Merlimont dimanche 9 août 2026.
Merlimont
Les Puces de Garden
Merlimont Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Les Puces de Garden
Dimanche 9 août 2026
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Brocante se passant
– Avenue de la Grande Armada ;
– Avenue de la Relliance ;
– Avenue des Sapins ;
Buvette et restauration sur place
De 6h à 18h Ouvert à tous .
Merlimont 62155 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 94 32 90 tourisme.merlimont@gmail.com
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English :
L’événement Les Puces de Garden Merlimont a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Merlimont