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Les Puces de Garden Merlimont

Les Puces de Garden Merlimont dimanche 9 août 2026.

Ville : 62155 Merlimont

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Merlimont

Les Puces de Garden

Merlimont Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Les Puces de Garden
Dimanche 9 août 2026
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Brocante se passant
– Avenue de la Grande Armada ;
– Avenue de la Relliance ;
– Avenue des Sapins ;

Buvette et restauration sur place

De 6h à 18h Ouvert à tous   .

Merlimont 62155 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 94 32 90  tourisme.merlimont@gmail.com

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English :

L’événement Les Puces de Garden Merlimont a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Merlimont