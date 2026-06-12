Merlimont

Les Puces de Garden

Merlimont Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Les Puces de Garden

Dimanche 9 août 2026

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Brocante se passant

– Avenue de la Grande Armada ;

– Avenue de la Relliance ;

– Avenue des Sapins ;

Buvette et restauration sur place

De 6h à 18h Ouvert à tous .

Merlimont 62155 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 94 32 90 tourisme.merlimont@gmail.com

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English :

L’événement Les Puces de Garden Merlimont a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Merlimont