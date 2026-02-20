Les Puces des Couturières & des Loisirs Créatifs Maison Pour Tous Vitry-le-François
Les Puces des Couturières & des Loisirs Créatifs
Maison Pour Tous 5 bis rue René Crozet Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 16:30:00
2026-03-08
De 10h à 16h30.Tout public
Vous aimez coudre, créer, bricoler ou chiner ?
Ne manquez pas Les Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs ! Un événement placé sous le signe de la seconde main et de l’écocitoyenneté donnez une nouvelle vie aux tissus, mercerie, laine, matériel créatif, patrons, accessoires…
Acheter, vendre, échanger, c’est créer autrement et durablement. .
Maison Pour Tous 5 bis rue René Crozet Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
English : Les Puces des Couturières & des Loisirs Créatifs
From 10 a.m. to 4:30 p.m.
