Les Puces des Couturières & des Loisirs Créatifs Maison Pour Tous Vitry-le-François

Les Puces des Couturières & des Loisirs Créatifs

Maison Pour Tous 5 bis rue René Crozet Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 16:30:00

Date(s) :

2026-03-08

De 10h à 16h30.Tout public

Vous aimez coudre, créer, bricoler ou chiner ?

Ne manquez pas Les Puces des Couturières et des Loisirs Créatifs ! Un événement placé sous le signe de la seconde main et de l’écocitoyenneté donnez une nouvelle vie aux tissus, mercerie, laine, matériel créatif, patrons, accessoires…

Acheter, vendre, échanger, c’est créer autrement et durablement. .

Maison Pour Tous 5 bis rue René Crozet Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Puces des Couturières & des Loisirs Créatifs

From 10 a.m. to 4:30 p.m.

L’événement Les Puces des Couturières & des Loisirs Créatifs Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne