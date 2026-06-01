Les Puces des Couturières Salle Culturelle Saint-Privé
Les Puces des Couturières Salle Culturelle Saint-Privé dimanche 21 juin 2026.
Saint-Privé
Les Puces des Couturières
Salle Culturelle Moulin Colas Saint-Privé Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Les Puces des Couturières, organisées par Les Rencontres Amicales, loisirs créatifs , laine , tissus , fils … Restauration sur place .
Salle Culturelle Moulin Colas Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 64 07 61 mtgesmier47@gmail.com
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English : Les Puces des Couturières
L’événement Les Puces des Couturières Saint-Privé a été mis à jour le 2026-06-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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