Les Puces des Couturières Salle Culturelle Saint-Privé

Saint-Privé

Les Puces des Couturières

Salle Culturelle Moulin Colas Saint-Privé Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Les Puces des Couturières, organisées par Les Rencontres Amicales, loisirs créatifs , laine , tissus , fils … Restauration sur place .

Salle Culturelle Moulin Colas Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 64 07 61 mtgesmier47@gmail.com

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English : Les Puces des Couturières

L’événement Les Puces des Couturières Saint-Privé a été mis à jour le 2026-06-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !