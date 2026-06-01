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Les Puces des Couturières Salle Culturelle Saint-Privé

Les Puces des Couturières Salle Culturelle Saint-Privé dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Salle Culturelle

Adresse : Moulin Colas

Ville : 89220 Saint-Privé

Département : Yonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Privé

Les Puces des Couturières

Salle Culturelle Moulin Colas Saint-Privé Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Les Puces des Couturières, organisées par Les Rencontres Amicales, loisirs créatifs , laine , tissus , fils … Restauration sur place   .

Salle Culturelle Moulin Colas Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 64 07 61  mtgesmier47@gmail.com

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English : Les Puces des Couturières

L’événement Les Puces des Couturières Saint-Privé a été mis à jour le 2026-06-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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