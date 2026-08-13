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LES PUCES ET LES PISTONS 9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime Criquiers

samedi 12 septembre 2026 · 9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime · Criquiers

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime
Adresse
criquiers
Ville
Criquiers

LES PUCES ET LES PISTONS 9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime Criquiers Samedi 12 septembre, 08h00

Foire à tout, Exposition de 2 roues, Structures gonflables et autres animations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T18:00:00.000+02:00

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9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime criquiers Criquiers


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