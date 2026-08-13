AGENDA · Criquiers
LES PUCES ET LES PISTONS 9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime Criquiers
samedi 12 septembre 2026 · 9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime · Criquiers
Informations pratiques
LES PUCES ET LES PISTONS 9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime Criquiers Samedi 12 septembre, 08h00
Foire à tout, Exposition de 2 roues, Structures gonflables et autres animations
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T18:00:00.000+02:00
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9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime criquiers Criquiers
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