Les Quatre Saisons réimaginées. De Richter à Vivaldi par le Quatuor Sinfonietta Bern, Autre lieu, Genève

Les Quatre Saisons réimaginées. De Richter à Vivaldi par le Quatuor Sinfonietta Bern Vendredi 26 juin, 19h00 Autre lieu

CHF 45. – 60.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Plongez dans un dialogue musical exceptionnel entre deux compositeurs visionnaires, Antonio Vivaldi et Max Richter, interprété par une formation en quatuor de l’Ensemble Sinfonietta Bern à l’Auditorium Sacré-Cœur, dans le bâtiment récemment rénové de l’Église du Sacré-Cœur à Genève.

Ce programme offre une nouvelle perspective sur le cycle emblématique Les Quatre Saisons. Plutôt que de présenter une seule version unifiée, le concert vous propose un voyage au fil des saisons, alternant entre l’original baroque éclatant de Vivaldi et la réinterprétation contemporaine de Richter. Chaque mouvement devient une conversation entre les siècles, entre tradition et innovation, entre l’écriture manuscrite et le langage cinématographique.

Max Richter, l’un des compositeurs les plus acclamés d’aujourd’hui, s’est fait connaître dans le monde entier avec Recomposed: Vivaldi – The Four Seasons, un projet qui marie avec fluidité les cordes classiques à un minimalisme ambient. Depuis sa sortie en 2012, l’album s’est hissé en tête des classements et est devenu un classique moderne à part entière.

Aux côtés des textures lumineuses de Richter, la représentation magistrale de la nature, de la vie et du temps chez Vivaldi demeure d’une puissance intacte — un calendrier sonore, plein de charme et d’énergie.

Dans ce concert d’une heure, attendez-vous à une sélection soigneusement pensée de mouvements entremêlés des deux compositeurs, ainsi qu’à des pièces bonus issues des albums pour piano solo de Richter et de ses musiques de film — pour une expérience d’écoute profonde et immersive.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://redevents.world/event/678-the-four-seasons-reimagined-from-richter-to-vivaldi-by-quartet-sinfonietta-bern.html?date=2026-06-26+19%3A00%3A00&utm_source=OpenAgenda&utm_medium=referral&utm_campaign=GeneveRichter »}]

Le concert aura lieu le 26 juin à 19h00 à l’Auditorium Sacré-Cœur, Église du Sacré-Cœur à Genève

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