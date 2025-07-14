Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut Espace Michel Simon – Noisy le Grand Noisy-le-Grand

Les Quiquoi et le chien moche dont personne ne veut Mercredi 11 février 2026, 14h30 Espace Michel Simon – Noisy le Grand Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-11T14:30:00 – 2026-02-11T15:00:00

Fin : 2026-02-11T14:30:00 – 2026-02-11T15:00:00

Forme courte sérieusement pas sage

Adapté de l’abum jeunesse éponyme (ed. Actes Sud Junior) .

Pétole s’ennuie. Si au moins elle avait un animal de compagnie ! Il se trouve justement que Pamela a « emprunté » son crayon à Olive l’artiste. Elle se met alors à dessiner un chien très peu ressemblant et, surtout, incroyablement laid…

Dans un esprit cartoonesque fait d’images animées survitaminées, deux interprètes sérieusement pas sages invitent les jeunes spectateurs dans l’une des aventures loufoques des Quiquoi, une bande de copains au caractère bien trempé.

Espace Michel Simon – Noisy le Grand 36 Rue de la République, 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Seine-Saint-Denis Île-de-France

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/694180639 »}]

Cie Espace Blanc – Mise en scène : Cécile Givernet et Vincent Munsch Jeune public Marionnettes

Cie Espace Blanc