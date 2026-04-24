Liglet

Les Râboteuses #2

7 Lieu dit Fontmorond Liglet Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le 6 juin à Liglet, Les Râboteuses investissent la campagne ! Un week-end d’ateliers, spectacles, discussions et marché d’artisan.es pour valoriser et questionner la place des femmes et des personnes queer en milieu rural ! .

7 Lieu dit Fontmorond Liglet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 57 21 22 fontmorond.residence@gmail.com

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English : Les Râboteuses #2

L’événement Les Râboteuses #2 Liglet a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne