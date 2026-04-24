Les Râboteuses #2 Liglet
Les Râboteuses #2 Liglet samedi 6 juin 2026.
Liglet
Les Râboteuses #2
7 Lieu dit Fontmorond Liglet Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Le 6 juin à Liglet, Les Râboteuses investissent la campagne ! Un week-end d’ateliers, spectacles, discussions et marché d’artisan.es pour valoriser et questionner la place des femmes et des personnes queer en milieu rural ! .
7 Lieu dit Fontmorond Liglet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 57 21 22 fontmorond.residence@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Râboteuses #2
L’événement Les Râboteuses #2 Liglet a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Liglet (Vienne)
- Par Les Patureaux / Boucle 5 Liglet Vienne 1 mai 2026
- Par Les Patureaux / Boucle 2 Liglet Vienne 1 mai 2026
- Par Les Patureaux / Boucle 8 Liglet Vienne 1 mai 2026
- Par Les Patureaux / Boucle 4 Liglet Vienne 1 mai 2026
- Par Les Patureaux / Boucle 6 Liglet Vienne 1 mai 2026