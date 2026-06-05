Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les racontines 0 à 3 ans Bibliothèque Lamballe-Armor

Les racontines 0 à 3 ans Bibliothèque Lamballe-Armor mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 14 rue Père Ange Le Proust

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Lamballe-Armor

Les racontines 0 à 3 ans

Bibliothèque 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Temps consacrés à la lecture de petites histoires, de comptines et jeux de doigts, idéaux pour faire découvrir la lecture à votre tout-petit.   .

Bibliothèque 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les racontines 0 à 3 ans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor)