Les racontines Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Embarquez pour un beau voyage imaginaire !

Retrouvons-nous à 11h, à la bibliothèque.

Pour les enfants, à partir de 3 ans.

Une sélection d’histoires et de musiques choisies pour vous par les bibliothécaires.

Le samedi 23 mai 2026

de 11h00 à 11h45

gratuit

+ d’infos par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

ou par téléphone : 01 44 78 55 20

Public enfants. A partir de 3 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



