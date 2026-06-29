LES RAMONEURS DE MENHIRS au Café Breton ! Perros-Guirec samedi 4 juillet 2026.

Perros-Guirec

LES RAMONEURS DE MENHIRS au Café Breton !

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

LA VOICI, LA VOILÀ !

La programmation estivale du Café Breton pour les grooooosses scènes extérieures de juillet et août 2026 !

On a mis le paquet cette année pour vous offrir le meilleur été possible et permettre à tous d’accéder à la culture et à la musique !

Le coup d’envoi de cette saison sera donné le samedi 4 juillet avec les célèbres Les Ramoneurs de Menhirs, qui viendront réveiller tous les horizons !

En plus de ces grandes dates, vous pourrez retrouver le Trad Festival tous les mardis pour sa deuxième édition, ainsi que des soirées DJ tous les samedis soir et d’autres petits concerts qui seront annoncés prochainement.

On espère que cette programmation de folie vous plaira et que vous serez au rendez-vous pour faire la fête avec nous tout l’été !

Le 4 juillet, LES RAMONEURS DE MENHIRS, 1ère partie Pennù Devet et after Dj Gab. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement LES RAMONEURS DE MENHIRS au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec