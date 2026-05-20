Bertrimont

Les Randonnées Bertrimontaises au profit d’octobre rose

Rue de la mairie Bertrimont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Les foulées bertrimontaises sont de retour au profit d’Octobre Rose avec une invitée exclusive, Amandine Petit, Miss France 2021 qui représentera l’associaiton bénéficiaire !

Ouvert à tous familles, amis, sportifs, poussettes, chiens en laisse.

Un événement sportif, convivial et surtout caritatif dont le montant des inscriptions sera reversé à l’Associaiton les bonnes Fées pour Octobre Rose. .

Rue de la mairie Bertrimont 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 34 45 72 89 bertrimontloisirs@gmail.com

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English : Les Randonnées Bertrimontaises au profit d’octobre rose

L’événement Les Randonnées Bertrimontaises au profit d’octobre rose Bertrimont a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux