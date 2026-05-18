Parade des motos et défilé d’Halloween Salle des associations Bertrimont
Parade des motos et défilé d’Halloween Salle des associations Bertrimont dimanche 25 octobre 2026.
Bertrimont
Parade des motos et défilé d’Halloween
Salle des associations Rue de la dîme Bertrimont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Bertrimont Loisirs accueille plusieurs centaines de motards déguisés à l’occasion de la balade d’Halloween. Petits et grands profiteront d’un défilé festif dans les rues de la commune, entre frissons et gourmandises ! .
Salle des associations Rue de la dîme Bertrimont 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 45 02 32 33
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English : Parade des motos et défilé d’Halloween
L’événement Parade des motos et défilé d’Halloween Bertrimont a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux