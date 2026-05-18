Parade des motos et défilé d’Halloween Salle des associations Bertrimont

Bertrimont

Parade des motos et défilé d’Halloween

Salle des associations Rue de la dîme Bertrimont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Bertrimont Loisirs accueille plusieurs centaines de motards déguisés à l’occasion de la balade d’Halloween. Petits et grands profiteront d’un défilé festif dans les rues de la commune, entre frissons et gourmandises ! .

Salle des associations Rue de la dîme Bertrimont 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 45 02 32 33

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English : Parade des motos et défilé d’Halloween

L’événement Parade des motos et défilé d’Halloween Bertrimont a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux