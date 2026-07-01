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AGENDA · Chamesol

Les Randonnées de l’été Montécheroux Chamesol

mercredi 22 juillet 2026 · Chamesol

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Croisée de Chamesol Montecheroux
Ville
25190 Chamesol
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Chamesol

Les Randonnées de l’été Montécheroux

Croisée de Chamesol Montecheroux Chamesol Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

En route direction Montécheroux. N’oubliez pas votre pique-nique ! 11km et 150 m de dénivelé.   .

Croisée de Chamesol Montecheroux Chamesol 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les Randonnées de l’été Montécheroux

L’événement Les Randonnées de l’été Montécheroux Chamesol a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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