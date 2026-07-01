Les Randonnées de l’été- Vaufrey Montjoie-le-Château
vendredi 17 juillet 2026 · Montjoie-le-Château
Informations pratiques
Montjoie-le-Château
Les Randonnées de l’été- Vaufrey
Montjoie-le-Château Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Partez pour une randonnée à la journée direction Vaufrey avec accueil musical à l’église. N’oubliez pas votre pique-nique ! 10km et 363 m de dénivelé. .
Montjoie-le-Château 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Randonnées de l’été- Vaufrey
L’événement Les Randonnées de l’été- Vaufrey Montjoie-le-Château a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER