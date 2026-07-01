Informations pratiques

Montjoie-le-Château

Les Randonnées de l’été- Vaufrey

Montjoie-le-Château Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Partez pour une randonnée à la journée direction Vaufrey avec accueil musical à l’église. N’oubliez pas votre pique-nique ! 10km et 363 m de dénivelé. .

Montjoie-le-Château 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Randonnées de l’été- Vaufrey

L’événement Les Randonnées de l’été- Vaufrey Montjoie-le-Château a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER