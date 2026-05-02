Les Randos de la Stéphanoise 2026 Saint-Étienne-de-Villeréal
Les Randos de la Stéphanoise 2026 Saint-Étienne-de-Villeréal dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Étienne-de-Villeréal
Les Randos de la Stéphanoise 2026
Le Bourg Saint-Étienne-de-Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le comité des fêtes de Saint-Etienne-de-Villeréal vous attend nombreux pour l’édition 2026 de la Stéphanoise au programme rando pédestre, VTT, trail.
Départ libre dès 8h.
6 parcours avec ravitaillement 7 km, 12 km, 22 km, 32 km 47 km et 58 km
Port du casque obligatoire.
Café offert au départ et boissons à l’arrivée.
Restauration possible avec grillades frites. Buvette sur place. .
Le Bourg Saint-Étienne-de-Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 86 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Randos de la Stéphanoise 2026
L’événement Les Randos de la Stéphanoise 2026 Saint-Étienne-de-Villeréal a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Bastides