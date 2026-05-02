Saint-Étienne-de-Villeréal

Les Randos de la Stéphanoise 2026

Le Bourg Saint-Étienne-de-Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le comité des fêtes de Saint-Etienne-de-Villeréal vous attend nombreux pour l’édition 2026 de la Stéphanoise au programme rando pédestre, VTT, trail.

Départ libre dès 8h.

6 parcours avec ravitaillement 7 km, 12 km, 22 km, 32 km 47 km et 58 km

Port du casque obligatoire.

Café offert au départ et boissons à l’arrivée.

Restauration possible avec grillades frites. Buvette sur place. .

Le Bourg Saint-Étienne-de-Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 86 77

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English : Les Randos de la Stéphanoise 2026

L’événement Les Randos de la Stéphanoise 2026 Saint-Étienne-de-Villeréal a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Coeur de Bastides