Les RDV de l’espace ludique – Festival Hyperstellaire Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique – Festival Hyperstellaire Samedi 14 février 2026, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Prêts à partir dans les étoiles ? Vous pourrez aujourd’hui jouer à des jeux sur le thème de l’espace.

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

RDV ludique – dans le cadre du Festival Hyperstellaire culture Tinqueux