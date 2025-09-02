Les RDV de l’espace ludique – Les échecs Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique – Les échecs Samedi 14 mars 2026, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00 – 2026-03-14T12:00:00

Fin : 2026-03-14T10:00:00 – 2026-03-14T12:00:00

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Venez vous initier avec des passionnés à l’un des plus grands jeux de stratégie jamais inventé.

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

RDV ludique culture Tinqueux