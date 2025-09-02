Les RDV de l’espace ludique – Les jeux de l’Ecole des loisirs Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Les RDV de l’espace ludique – Les jeux de l’Ecole des loisirs Samedi 11 avril 2026, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00 – 2026-04-11T12:00:00

Fin : 2026-04-11T10:00:00 – 2026-04-11T12:00:00

Les RDV de l’espace ludique, c’est l’occasion de découvrir des jeux de société, de se rencontrer, de s’amuser, de rire, de partager un bon moment… Bref, l’occasion de bien démarrer le weekend !

Simon, Petit Lapin, Chien Pourri et d’autres personnages des albums de L’Ecole des Loisirs vous attendent pour partager un moment ludique en famille.

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

RDV ludique culture Tinqueux